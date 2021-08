Dino Gordillo actualiza su estado de salud: Asegura no saber qué enfermedad tiene

Preocupación existe en el mundo del espectáculo chileno, luego que se conociera que Dino Gordillo ha estado internado por más de un mes producto de una enfermedad que aún se desconoce.

El comediante habría ingresado por un dolor que sentía en una pierna al recinto clínico, y terminó contagiado de coronavirus y siendo operado de su columna vertebral en más de una oportunidad.

Su hija Camila fue quien entregó la información durante este lunes, pero este martes fue el mismo Dino quien entregó mayores detalles de cómo se encuentra actualmente.

"No puedo ver a mi familia"

Desde la clínica, el humorista conversó con un programa de Canal 13, al mismo tiempo que la esposa de Gordillo, Patricia Caballero, hablaba con el espacio.

"No puedo ver a mi familia. Ver a la Patita ahí me quiebra. Un besito mi amor, te amo mucho", dijo él, a lo que ella le respondió, "tiene que ser fuerte y lo entiendo. Lo más terrible es la incertidumbre de todo esto que está pasando. No tener la certeza de un diagnóstico correcto".

Y es que si bien Dino ha pasado por el pabellón dos veces, aún los profesionales no logran dilucidar qué es lo que le pasa. "Lo estaba viendo el traumatólogo y ahora lo está viendo un neurocirujano", agregó la mujer, a modo de ejemplificar que no hay un consenso sobre qué médico debe tratarlo.

En la misma línea, Gordillo dijo que desde la clínica en la que está no le han dado información ni a él ni a la prensa.

Dino además reveló que su médico tratante le dijo esta mañana que había que tener paciencia, a pesar de que lleva dos semanas reposando tras la segunda cirugía.

