Icónica es la portada del álbum "Nevermind" de la banda grunge Nirvana, en donde aparece un bebé desnudo, nadando en las aguas de una piscina.

Lanzado el 24 de septiembre de 1991, el disco tiene las canciones más conocidas de los estadounidenses, como "Smells like teen spirit, "In bloom" y "Come as you are". El trabajo es uno de los favoritos de miles de personas en el mundo, menos, para una persona.

Se trata de Spencer Elden, ahora hombre de 30 años, que cuando era un recién nacido se convirtió en el protagonista de la portada de "Nevermind".

"Pornografía infantil"

A décadas de que la banda utilizara su imagen, decidió emprender acciones legales contra el patrimonio de Kurt Cobain y el resto de los integrantes de Nirvana, y que aseguró que por posar desnudo en la imagen, ha sufrido "daños de por vida".

"Comercializaron intencionalmente la pornografía infantil de Spencer y aprovecharon la naturaleza impactante de su imagen para promocionarse a sí mismos y a su música a sus expensas", se puede leer en la demanda presentada ante la justicia.

Agregaron que, "el daño permanente que ha sufrido próximamente incluye, entre otros, angustia emocional extrema y permanente con manifestaciones físicas, interferencia con su desarrollo normal y progreso educativo".

En cuanto a lo económico, señalaron que Elden padece de "pérdida de por vida de la capacidad de generar ingresos, pérdida de salarios pasados y futuros, gastos pasados y futuros para que el tratamiento médico y psicológico, la pérdida del disfrute de la vida y otras pérdidas sean descritas y probadas en el juicio de este asunto".

La familia de Spencer solo recibió $200 dólares por la imagen en la piscina, lo que solo sucedió porque el padre del demandante era amigo del fotógrafo, informa el New York Post. Asimismo, aseguraron que Nirvana les había prometido cubrir los genitales con un sticker, cosa que no pasó.

