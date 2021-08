Se defendió con todo. La influencer chilena Kika Silva, que por estos días se encuentra viviendo en Estados Unidos, respondió a un desubicado comentario que recibió en redes sociales.

La exreina del Festival de Viña del Mar fue atacada por un usuario que la trato de "tontona". Para responderle, ocupó sus historias de Instagram en donde aprovechó además de hacer una sentida reflexión.

La respuesta de Kika Silva

Posteando un pantallazo del comentario del usuario, partió escribiendo. "No entiendo como este tipo de comentarios es tan común en redes...".

Añadió que su reflexión la hace "desde el lado de esa misma persona porque además de perder tiempo en cosas negativas y muchas veces criticar de la misma forma que uno está actuando es atraer mala onda gratis".

Aseguró que el comentario de "tontona", es solo "un ejemplo" de lo que ha recibido a lo largo de su carrera. "Uno bien simple, pero siempre me ha llamado la atención", cerró.

Historia de Kika Silva

La nueva vida de Kika Silva

Kika Silva lleva varios meses viviendo en Estados Unidos, de forma itinerante, hospedando "entre casas de amigos", confesó en junio a revista Velvet.

Una de sus razones para quedarse en el país norteamericano, fue el avance de la pandemia de Covid-19, que tuvo por meses cerrado el aeropuerto de Santiago. Además, descubrió en el país las bondades de ser una desconocida y también saber más sobre sí misma.

"Acá soy una mujer más. He aprendido mucho sobre la masturbación femenina estando soltera, eso era algo en lo que antes era muy poco informada. Mis amigas me dicen que estando casadas o en pareja tenían más interés en el tema que yo y ahí me pregunté ¿cómo era eso posible si yo estaba soltera? En ese momento me dije que debía hacerlo", reveló.

Todo sobre Kika Silva

Todo sobre Famosos chilenos