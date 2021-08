China Suárez se sorprendió con el posteo de Vicuña sobre el quiebre y asegura que no hay terceros involucrados

Hace un par de días la farándula chilena y argentina se estremecía con el anuncio de la separación entre Benjamín Vicuña y Eugenia "China" Suárez, un secreto a voces del que se venía rumoreando hace algunos meses.

Si bien es una de las protagonistas directas de la historia, la forma en que Vicuña anunció la ruptura, por medio de su cuenta de Instagram, dejó igualmente sorprendida a la actriz argentina.

La sorpresa de la China

Según detalla LUN, Marcelo Polino, periodista y amigo de la China, conversó con ella luego de la ruptura y relató la situación en su programa de radio.

"No sabía que Benjamín iba a hacer ese posteo. Se enteró en el momento, cuando lo vio. Él nunca le dijo que iba a postear que estaban separados. Estaba sorprendida, obviamente", dijo el comunicador que se hizo conocido en Chile por sus participaciones en SQP.

"Yo pensé que no me iba a contestar en medio de este lío, pero muy amorosa me dijo que estaba transitando este momento, que se había sorprendido con el posteo. Y me aclaró que fue ella quien tomó la decisión de separarse", explicó Polino.

Sobre las razones de la separación el periodista señaló que "Venían como raros, en un tire y afloje, pero me dijo que no hubo nada puntual. Me dijo: 'Estamos en paz, no hay terceros en discordia'".

Por último, Marcelo Polino explicó que prontamente Suárez viajará a Madrid, ciudad en donde tiene un proyecto laboral.

Romance nacido en una película

Los actores se conocieron en 2015, mientras filmaban la película "El hilo rojo", en la que ambos dieron vida a una pareja que estaba destinada a estar junta.

Su romance traspasó la pantalla y en su momento estuvieron en el centro de la polémica, debido a que Benjamín Vicuña seguía en pareja con su primera esposa, Carolina "Pampita" Ardohaín.

Tras confirmar su relación, los actores se fueron a vivir juntos en Argentina y se convirtieron en padres de dos niños. Primero de Magnolia, que actualmente tiene tres años, y luego a Amancio, quien acaba de cumplir un año de vida.

