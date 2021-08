"La Chilindrina" revela la historia detrás de su foto en traje de baño: "Había bajado 10 kilos"

La talentosa y carismática María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su papel de “La Chilindrina” en “El Chavo del 8”, despertó la admiración de todos sus fanáticos en febrero cuando se atrevió a lucir un traje de baño negro a sus 70 años.

A la intérprete mexicana, que sigue robando corazones de millones de seguidores a través de su cuenta en Instagram, no le dio temor mostrarse al natural y dejó al descubierto su cuerpo con un bikini de dos piezas.

A seis meses de aquella publicación que se viralizó en las redes sociales, la actriz contó la historia detrás de la postal y admitió que en ese momento no se sentía tan feliz como parecía. Tal vez esa fue la razón por la que al poco tiempo la borró.

“La Chilindrina” no aceptaba la realidad

En un reciente encuentro que tuvo con la prensa mexicana, “La Chilindrina” fue cuestionada sobre la imagen y, aunque lucía muy bien, dijo que nunca más volvería a posar de esa forma porque su intención nunca fue presumir su cuerpo.

“Nunca más lo volveré a hacer, porque nunca más creo volver a estar en el peso que estaba cuando me hice esa foto. Acababa de perder a mi esposo y fueron tres meses, o más, que yo no me di cuenta qué pasaba”, dijo.

“Huí de la realidad y adelgacé 10 kilos, 10 kilos para mi edad y mi tamaño es muchísimo. Después quise adelgazar otros 3 kilos y fue demasiado. Estuve mal, bastante mal”, dijo sin dar más detalles.

La intérprete de uno de los personajes más queridos de América Latina admitió que, tras la muerte de su esposo Gabriel Fernández, lidió con una de las etapas más dolorosas de su vida. Cayó en depresión y gracias a su familia, pudo salir adelante.

Nuevos proyectos

Ya superada la etapa más difícil, la niña pecosa está de regreso y está enfocada en sus nuevos proyectos. Recientemente María Antonieta de las Nieves presentó un videoclip de la canción “Vamos a jugar”.

En el marco de la presentación, la actriz también reveló que desearía participar en la serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños que es producida por su hijo.

"Dios permita que me llamé para decirle ‘Sí, con mucho cariño, a la hora que tú quieras y como tú quieras, por supuesto que sí'", dijo a la prensa.

