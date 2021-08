Criticas a "Serrucho" Valenzuela por su imitación de artista argentino en "The Covers" : "No estuvo Vicentico"

El chef Miguel Valenzuela, más conocido como "Serrucho", fue uno de los participantes del quinto capítulo de "The Covers", donde intentó imitar al cantante argentino Vicentico.

"Cuando canto no sé si la profe me tiene mucho cariño o le doy pena, no sé qué pasa, pero me dice que está bien, aunque yo no encuentro que esté bien", comentó entre risas en el clip previo a su actuación en el programa.

En el escenario, el cocinero interpretó "El Satánico Dr Cadillac", y pese a su carisma y energía, no logró cautivar al jurado compuesto por Javiera Contador, Beto Cuevas y Oscar Mediavilla.

"La afinación no estuvo firme"

El primero en dar su opinión frente a la presentación de "Serrucho" fue el exigente productor argentino: "No estuvimos cerca del audio que tiene Vicentico, él tiene una voz mucho más nasal, quizá esa debe ser su característica, que hoy no vino. La sensación es esa, la afinación no estuvo firme", cuestionó Mediavilla.

"Siempre estuviste con los ojos cerrados, no hubo ninguna conexión con nosotros... Siento que estabas cantando para ti, como si estuvieras en la ducha", opinó Beto Cuevas sobre su presentación.

Por su parte, Contador destacó la "energía y buena onda" del chef, sin embargo Valenzuela no logró avanzar a la siguiente ronda de la competencia.

"The Covers" se emite los días viernes y domingo a las 22:30 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

