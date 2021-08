Cecilia Bolocco informa que Máximo estuvo hospitalizado hace una semana: "Estaba preocupado"

La diva chilena Cecilia Bolocco preocupó a sus fans en redes sociales durante su última transmisión en Instagram, tras anunciar que hace días atrás su hijo, Máximo Menem, estuvo hospitalizado.

La conductora de televisión quiso en su reciente "live" conversar con sus seguidores sobre la pandemia y la vida, entregando consejos para sobrellevar el presente. En este contexto señaló lo de su retoño.

"Estaba preocupada"

"Quiero conversar con ustedes, porque yo sé que este tiempo ha sido excepcionalmente difícil para mucha gente. Yo ya venía con una cuarentena previa, un año con mi niño. Con su tema de su salud y que estuvo internado en Estados Unidos con su tratamiento bien complejo", partió diciendo en el video.

Producto de la situación de su hijo, Bolocco aseguró que desde antes que llegara el Covid-19 a Chile ya estaba acostumbrada a usar mascarillas y lavando frecuentemente sus manos, debido a que quería evitar que Máximo se contagiara de cualquier enfermedad por culpa de ella.

"Era mi hábito, por eso cuando comenzamos con eso acá no me costó, me acomodé muy bien", aseveró, pero recalcó que todos deberían de todas formas seguir sus vidas con cierta normalidad. "Uno no puede abandonarse, no puede dejarse estar", enfatizó.

Ella misma se usó de ejemplo, revelando que "el jueves pasado Máximo estaba hospitalizado y yo hice el live igual. Estaba preocupada, había estado todo el día con él".

Si bien sus fanáticas que veían la transmisión en dicho momento querían saber más detalles de la situación, Cecilia evitó ahondar en la situación de salud que llevó a que su hijo estuviera internado en un recinto médico.

"Probablemente habría sido mejor estar con él que hacer el live, pero uno también tiene que continuar con sus compromisos, pero por sobre todo buscar instancias que le hacen bien, y a mí me hacen bien estos encuentros. Me entretengo con ustedes", remató, en una conversación que estuvo marcada por los cuidados no solo de la pandemia, sino que también de la salud mental.

