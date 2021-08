"Me costó años superarlo": Fernanda Ramírez revela que su padre biológico la rechazó a los 17 años

La actriz de "Demente", Fernanda Ramírez, comentó una dura situación familiar que vivió cuando apenas tenía 17 años.

En un programa de CHV, la intérprete confesó que fue a esa edad cuando recién conoció a su padre biológico. Lejos de recibirla de forma afectiva, el hombre le expresó de entrada su rechazo.

"Me costó años superarlo"

Ramírez recordó que en dicha ocasión, al ella encontrarlo, él le dijo, "yo no puedo ser tu papá, yo tengo una familia, no pueden saber que tú existes. A mí me queda la cag... en la vida".

"Olvídate que puedo ser tu papá", enfatizó el hombre en dicha conversación, la cual la marcó durante un largo tiempo de su vida.

En el mismo espacio reconoció que tras ese encuentro quedó completamente, "destrozada", e incluso, reconoce que la situación "me costó muchos años superarlo".

Actualmente, debido a esa experiencia, aseguró en el programa que se encuentra en espera para realizar los trámites legales que le permitirán cambiar su apelido materno por el de su familia materna.

¿Dónde ver a Fernanda Ramírez?

Actualmente Fernanda Ramírez personifica a Maira Sánchez en "Demente", teleserie que se encuentra ad portas de entrar a su recta final.

De lunes a jueves, a partir de las 22:30 horas, puedes seguir en vivo los episodios de la producción a través del siguiente enlace.

