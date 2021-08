"Yo vi a Eddie Vedder": La brillante actuación de José Luis Reppening en "The Covers"

Gran expectativa generó la presentación del conductor de Meganoticias, José Luis Repenning, quien por fin debutó en el escenario de "The Covers", con su tributo a Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam.

En el cuarto capítulo del estelar de Mega, donde 48 famosos se transforman en reconocidas estrellas de la música, el periodista deslumbró al público con su desplante y capacidad vocal. De hecho, fue "salvado" por el jurado y avanzó a la segunda ronda.

Aunque en un principio reconoció sentirse "inseguro respecto a si voy a ser capaz de superar los nervios", tras pisar el escenario el comunicador se transformó completamente en una de las voces íconos del grunge.

"Yo vi a Eddie Vedder"

Además de su caracterización, que incluyó peluca y accesorios, Repenning fue elogiado por su emocionante interpretación de "Black", una de las canciones más populares de la banda norteamericana.

"Yo vi a Eddie Vedder", partió comentando Beto Cuevas, quien señaló que "tu presentación fue muy buena porque se nota que lo estudiaste... te metiste en la fibra".

Javiera Contador se sumó a los buenos comentarios de su colega y aplaudió la presencia escénica del periodista: "Me sorprendiste, por momentos me emocioné...me pasó que por momentos me transportaste". Asimismo, Oscar Mediavilla manifestó que "me gustó la pasión con que lo encaraste".

"The Covers" se emite todos los viernes y domingo a partir de las 22:30 horas, justo después de Meganoticias Prime.

