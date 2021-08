Actriz Alyssa Milano sobrevive a accidente y salva a su tío de la muerte: "Todo fue aterrador y traumático"

La actriz Alyssa Milano, conocida por sus papeles en “Embrujadas” y en “Melrose Place”, se llevó un gran susto cuando tuvo que salvarle la vida a su tío, luego de que sufriera un infarto mientras manejaba en plena autopista de Los Ángeles, Estados Unidos.

La actriz estadounidense, de 48 años, se trasladaba como pasajera junto a su pariente que en ese momento conducía el vehículo, contó a través de un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram y Twitter.

“Ayer (17 de agosto) mi familia sufrió un evento aterrador y traumático. Yo era un pasajero en un automóvil que conducía mi tío Mitch, cuando sufrió un ataque cardíaco grave, que resultó en un accidente automovilístico. Agradezco a las personas que se detuvieron para ayudarnos”, comenzó explicando sobre la mala experiencia.

Además de su indiscutible talento actoral, la artista demostró que tiene conocimientos básicos para prestar los primeros auxilios a las personas que lo requieren, pues lejos de amilanarse, se llenó de valentía y le salvó la vida a su tío.

Según TMZ, Milano desde el asiento del pasajero pudo extender su brazo y detener el auto, mientras que con la otra mano practicó reanimación cardio pulmonar, en tanto llegaban al lugar varios de los socorristas. “Ella se puso en acción muy rápido mientras llegaba la ayuda”, dijo la fuente al portal de noticias.

El accidente ocurrió cuando Alissa Milano se trasladaba en un auto Ford Edge y, al parecer, otro conductor impactó contra su automóvil, detalló Daily Mail. El tío fue trasladado al hospital.

Yesterday, my family suffered a terrifying and traumatic event. I was a passenger in a car my Uncle Mitch was driving when he suffered a serious heart attack, resulting in a car crash. I am grateful to the people who stopped to help us. (1/5)