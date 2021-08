"Era para la pura canción": Karen Bejarano revela que con Ximena Abarca nunca fueron amigas

Se acaba un mito que por años fue parte de la televisión chilena. La cantante Karen Bejarano confirmó que con Ximena Abarca en realidad, nunca fueron amigas.

Recordemos que ambas en "Mekano", explotaron su popularidad al cantar una canción que puede considerarse una oda a la amistad.

"Y si vamos a dejar de hablarnos algún día amiga, que no sea por él. Si tenemos que poner distancia entre las dos, no por él. Ningún hombre se merece separar nuestras vidas, no por él. Porque tú fuiste la hermana que no tuve y tú la mía, y aún lo quiero ser..." es el coro de "No por él", el sencillo que en 2005 fue uno de los más tocados en las radios.

"Nunca grabé con la Ximena"

Pero pese a que las líricas de la canción dejan entender que las intérpretes son muy amigas en la vida real, Karen se encargó de revelar que nunca con Ximena la unió una relación de amistad.

"Yo nunca grabé con la Ximena. ¿Podrán creerlo? Ella grabó un día y yo grabé otro día, nunca nos topamos... Nunca fuimos amigas, era para la pura canción", dijo a La hora mediática.

Karen Bejarano y Ximena Abarca cantando en "Mekano"

Complementó además que "nunca cantamos juntas en un estudio, yo no conocí muy bien a la Xime, aunque me tocó actuar en una teleserie con ella".

"No por él", además de convertirse un himno entre las mejores amigas, "también se convirtió en un boom para la comunidad LGBTIQ+", comenta Karen.

"Yo me acuerdo que en las discoteques empezaba el primer acorde de esa canción y quedaba la cagada, pero la cagada (sic). Yo decía ‘no puede ser esto’. De hecho, he pensado en reeditar esa canción con otra artista, ya que lamentablemente la Xime nunca más volvió a Chile, se quedó en Australia", remató.

Escucha "No por él":

Todo sobre Famosos chilenos