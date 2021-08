"La mejor película de origen de Marvel": Revisa las primeras críticas a "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos"

"Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" no estará disponible hasta dentro de un par de semanas más en los cines, pero los fanáticos no tendrán que esperar mucho para ver qué piensan los críticos de la película y conocer sus impresiones iniciales, pues la premier de la cinta se llevó a cabo el 16 de agosto.

Los asistentes a través de Twitter dieron elogios en todos los ámbitos, desde la acción hasta la narración reflexiva y emocional y el elenco. Además, alabaron la actuación de Simu Liu, quien interpreta al héroe titular, también elogiaron a Awkwafina y a Tony Leung y Michelle Yeoh.

Cabe destacar que "Shang-Chi" será la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel con un equipo asiático, encabezado por el director Destin Daniel Cretton ("Just Mercy") y el guionista David Callaham ("Wonder Woman 1984").

Originalmente, "Shang-Chi" estaba programado para estrenarse en febrero de 2021, pero, como muchas películas durante la pandemia de coronavirus, se retrasó varias veces hasta mayo, julio y finalmente llegará a los cines el 3 septiembre de 2021.

Revisa las críticas

"Ven por las escenas de lucha asesinas, el misticismo oscuro y el caos de las artes marciales, pero quédate para reflexionar sobre la familia, el dolor y el legado. ¡Todo el elenco es fantástico! Simu Liu es una superestrella. Tony Leung y Michelle Yeoh son tesoros internacionales", escribió Dan Casey de Nerdist.

#ShangChi kicked ass! Come for the killer fight scenes, dark mysticism, and martial arts mayhem, but stay for the thoughtful rumination on family, grief, and legacy.



The whole cast is terrific! Simu Liu is a superstar. Tony Leung and Michelle Yeoh are international treasures. pic.twitter.com/Rt7QAWK1T3 — Dan Casey (@DanCasey) August 17, 2021

"Shang-Chi simplemente me voló la cabeza. Se siente como la Fase Uno, donde estaba viendo una historia de origen, pero los toques de humor, originalidad, actuaciones perfectas y HEART me emocionaron tanto que era como un niño pequeño. No he estado tan bombeado en un tiempo", señaló Grae Drake.

Holy wow @shangchi just blew my mind. Feels like Phase One, where I was watching an origin story but the touches of humor, originality, perfect performances, and HEART made me so excited I was like a little kid. Haven’t been this pumped in awhile. — Grae Drake (@graedrake) August 17, 2021

"Finalmente podemos decirlo: ShangChi es sin duda la mejor película de origen de MarvelStudios. ¡Clavan un poder singular y complejo, un viaje a la tercera cultura, un conflicto matizado entre padre e hijo, y maldito sea el final del tercer acto! Bravo SimuLiu, Awkwafina y Destin Daniel".

We can finally say it: @ShangChi is hands-down the best @MarvelStudios origin film. They nail a singular, complex power, third culture journey, nuanced father-son conflict, and damnnnn that third act finale! 😍🤩 Bravo @SimuLiu @awkwafina @destindaniel! #GoldOpen's coming. — Bing Pan London Chen (@BingChen) August 17, 2021

"Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos es FENOMENAL. Anímate. Cada escena de pelea / secuencia de acción es mejor que la anterior. SimuLiu abraza completamente el papel de superhéroe de Marvel. Imágenes asombrosas. Banda sonora asesina. Querrán ver esto en la pantalla grande".

Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings is PHENOMENAL. Get hyped. Even fight scene/action sequence is better than the last. @SimuLiu fully embraces the marvel superhero role. Amazing imagery. Killer soundtrack. You’ll want to see this on the big screen. #shangchi — Wendy Lee Szany (@WendyLeeSzany) August 17, 2021

"ShangChi es divertido, emocional y una alegría completa de experimentar. La familia es un tema importante en todas partes y el elenco brilla intensamente (...) Hay dos secuencias de lucha específicas en #ShangChi que eran tan hermosos de ver que parecían bailes intrincadamente coreografiados. (Todo el material de acción fue genial, para que conste.) Pero eso fue un punto culminante en particular. Siento que lo sabrás cuando veas la película", Wendy Lee Szany de The Movie Couple.

There are two specific fight sequences in #ShangChi that were so beautiful to watch they were like intricately choreographed dances. (All the action stuff was great, for the record.) But that was a particular highlight. I feel like you'll know when you see the movie. pic.twitter.com/MYTEwqTuSt — Philiana Ng (@insidethetube) August 17, 2021

"ShangChi es fantastico. Está lleno de escenas de lucha INCREÍBLES, bellamente coreografiadas y lleno de mujeres rudas. Prepárate para saber el nombre de Simu Liu si aún no lo sabes. Marvel tiene otro éxito en sus manos", escribió Kirsten Acuña de Insider

#ShangChi is fantastic. It's full of INCREDIBLE, beautifully choreographed fight scenes and full of badass women. Get ready to know Simu Liu's name if you don't already. Marvel has another hit on its hands. pic.twitter.com/3efV1kzJ7O — Kirsten (@KirstenAcuna) August 17, 2021

Revisa el tráiler acá

Encuentra más información en ETC TV.

View this post on Instagram A post shared by ETCTV‼️ (@etctvoficial)

Todo sobre Marvel