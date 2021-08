"Qué maravilla": Así felicitaron los famosos chilenos a Belenaza y Toto tras anunciar que serán padres

Una feliz noticia compartieron esta semana Belen "Belenaza" Mora y Patricio "Toto" Acuña, puesto que anuncieron que se encuentran esperando a su primer hijo juntos.

Mediante una foto que la comediante subió a su cuenta de Instagram, en donde aparecen un par de zapatitos tejidos a crochet, escribió al pie de la publicación, "Un nuevo ser se suma al elenco", recibiendo cientos de felicitaciones por parte de sus seguidores y también, de parte de famosos del espectáculo nacional.

Reacciones de famosos

La actriz y humorista Ingrid "Peka" Parra, comentó "Ahhhhhhhhhh!!!!!!! Que emoción!!!!!!!!!!!!", mientras que el periodista Michael Roldan le dejó varios emojis de corazones y escribió, "pero que noticia más linda para este lunes".

La bailarina Claudia Miranda por su parte, sentenció, "aaaaahhh que maravilla !!! Muchas felicidades", al mismo tiempo que la influencer Valeria Luna dijo, "Woooot (qué) Amooo".

La modelo Vanesa Borghi se deshizo en halagos para quien fue su compañera en "Morandé con Compañía", sentenciando, "Verdad? Si vieras mi sonrisa!!!! Lo más lindo del mundo. Las mejores vibras".

Otro de sus colegas en el mentado espacio, Christián Henríquez, quien da vida al querido "Ruperto", con un chilenismo incluido expresó, "Me está wuev...", impactado por el anuncio.

Un esperado embarazo

Producto de una relación pasada, Belén es madre de un joven llamado Samuel. Sin embargo, la pareja siempre ha querido agrandar la familia y tener un hijo juntos. Debido a este anhelo la actriz contó en un programa de Canal 13 la tristeza que les provocó el perder a un bebé a las ocho semanas de gestación hace tan solo unos meses.

"Fue bonito, porque nosotros con el 'Toto' llevamos muchos años de relación sin cuidarnos, habíamos pensado que no podíamos tener hijos y de repente? Yo todos los domingos me hacía un test de embarazo, por una cosa ya casi rutinaria, y me hago el test y sale positivo, y fue llamas y todo", dijo en marzo.

"A las ocho semanas lo perdimos, y yo decidí no hacerme un legrado, que es un raspaje, y lo parí. Estuve seis días en la casa pariendo literalmente, los dolores, las contracciones, la pena, la culpa", explicando que no quiso hacerlo porque le podía dejar una cicatriz.

"Lo positivo es que podemos tener hijos, que no tenemos ningún problema de fertilidad, y que esta pérdida fue por razones ajenas a uno o al otro, simplemente selección natural, pero fue heavy", afirmó en esa oportunidad.

