El actor que personificó a Ricardo en "Verdades Ocultas" durante estos últimos meses, Remigio Remedy, alertó a sus seguidores sobre un intento de estafa telefónica de la cual fue víctima.

Así lo expuso en su cuenta de Instagram mediante un video, en donde detalló el modus operandi que tuvieron los delincuentes cibernéticos que quisieron obtener acceso a sus cuentas bancarias.

"Para que tengan cuidado"

"Recibí un mensaje de texto del banco donde yo tengo mi cuenta, diciéndome que mi pass (clave de acceso) estaba inactivo y me dieron un link", partió diciendo en el clip.

Añadió que la idea del enlace era que lo apretara, pero no quiso hacerlo porque le "pareció sospechoso". Tras no entrar a la web, le enviaron otro mensaje con un vínculo a un banco del cual ni siquiera es cliente.

"Me dicen que mi cuenta la habían bloqueado y ahí me pareció más sospechoso porque no tengo cuenta, así que me contacté con mi Ejecutivo, le mostré los dos mensajes y me dijo que 'el banco no manda links para que tú te metieras, en ningún caso'", expuso.

"Les cuento esto para que tengan cuidado. Para que sepan que el banco no manda ningún link para que te metas y tampoco te pide tus claves y cosas así", cerró, bromeando que por su advertencia, ahora está "trabajando para central de banco".

El mensaje fue bien recibido por sus fans, quienes agradecieron que los alertara por el intento de estafa virtual, que cada vez se ha tornado más común.

