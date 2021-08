La película de Slam Dunk se estrenará en 2022 y será dirigida por el autor del manga

ETC TV

Shohoku regresará a la cancha en 2022. A principios de este año se anunció que una de las series de manga y anime más grandes de todos los tiempos, tendrá una nueva película. Después de largos meses, al fin Toei Animation entregó más detalles sobre su personal y fecha de lanzamiento programada para la temporada de otoño el próximo año en Japón, es decir, primavera en este hemisferio.

El estudio de animación publicó el primer avance del proyecto de Slam Dunk en que muestra los nombres del equipo que trabajará en la película mientras va apareciendo un dibujo del Shohoku, pero lo más sorprendente fue la revelación que el creador de manga Takehiko Inoue asumirá el cargo de escritor y director.

Otros miembros

También se unirán a Inoue, Daiki Nakazawa (Dragon Ball Z: Battle of Gods) como el director de CG, Yasuyuki Ebara (Attack on Titan) como el diseñador de personajes y director de animación, Shunsuke Nakamura (Ping Pong the Animation) como el director de fotografía, Shiori Furusho (Yuri!!! en Ice) como el diseñador de color, Yota Tsuruoka (Violet Evergarden) como el director de sonido, entre muchos otros miembros.

Recordar que Inoue publicó su icónico manga deportivo en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha de 1990 a 1996 por un total de 31 volúmenes. Toei Animation adaptó el manga al anime con 101 capítulos entre 1993 a 1996.

¿Tiene título la cinta?

El título de la película aún está por determinar, aunque hay algunas especulaciones respecto al regreso del famoso equipo de basketball.

Te dejamos un primer vistazo al ahora una de las historias más esperadas para el 2022.

Encuentra más información en ETC TV.