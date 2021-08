Nacho Gutiérrez y su restringida dieta alimenticia tras operarse de urgencia: "He bajado ocho kilos"

El reconocido rostro de televisión y periodista de espectáculos, Ignacio Gutiérrez, se encuentra pasando por un delicado estado de salud debido a una diástasis abdominal que sufrió y que lo llevó directo al quirófano.

La lesión se presentó mientras el comunicador practicaba yoga, actividad que es común en su diario vivir. Así fue como se percató varias veces de una molestia en su abdomen.

Al no tratarse el problema a tiempo, la situación fue empeorando, razón por la cual tuvo que ser intervenido en un recinto médico. En este contexto, el animador hoy pasa por un complicado post operatorio que lo tiene con una restringida dieta alimenticia.

"Me salió una especie de bolita arriba del ombligo"

En primera instancia, Gutierréz comentó a LUN que la última vez que se acuerda de haber presentado la molestia fue en enero de este año: "Estaba haciendo una postura que es como la araña, uno se estira (hacia atrás). Así yo creo que me lesioné muchas veces y no lo supervisé".

Ya transcurrido un mes de la lesión, el periodista notó algo extraño en la zona de su abdomen, lo que le generó cierta preocupación.

"Me salió una especie de bolita arriba del ombligo, pero me hice el tonto por el tema del Covid y no fui al médico. Después esa bolita empezó a crecer y en un minuto, ya en junio, me miré y tenía que ir al doctor porque era como una pelota de ping pong", reveló.

En esta línea, indicó que "cuando fui al médico me dijeron que tenía una diástasis y una hernia, y que debía operarme con urgencia".

"La cirugía duró tres horas y media y tengo una cicatriz de 15 centímetros", explicó Gutiérrez.

El complicado post operatorio

Luego de la operación, que se concretó en la quincena de junio, al animador le recomendaron comer liviano para no tener algún tipo de inconveniente: "Me dijeron que tenía que evitar la distensión abdominal. Cuando uno come se hincha la 'guata' y eso había que evitarlo".

"Empecé con sopas y no me complicaba porque no me daba hambre. Me sentía 'requetecontra' mal. El dolor era extremo. Empecé con las sopitas, pero a las tres semanas me empezó a dar hambre. Intenté comer carne, pero me sentía muy mal, extremadamente mal, me dolía mucho la guata... La sopa es lo único que no me genera distensión en la parte abdominal... He bajado ocho kilos", añadió, acerca de los casi dos meses en que se mantiene con esta dieta tras su cirugía.

¿Qué es la diástasis?

Maher Musleh, cirujano digestivo de la Clínica Las Condes, explicó que la diástasis es cuando "se separan los músculos rectos abdominales, lo que la gente le dice 'six pack', en la línea media. Esa unión se empieza a separar en algunas personas, por ejemplo, pacientes que suben de peso en forma importante o mujeres embarazadas, porque aumenta la presión intraabdominal".

"Esa separación genera una zona de mayor debilidad de la pared abdominal, porque no hay músculo", sostuvo el experto.

Todo sobre Famosos chilenos