La bailarina cubana Betsy Camino quiso homenajear por todo lo alto a su tierra, eligiendo nada más y nada menos que a Celia Cruz como su artista a imitar en el tercer capítulo de "The Covers".

El tributo a la mítica cantante, con la que comparte haber sido reina del Festival de Viña del Mar, no salió del todo bien y significó una dura crítica por parte del jurado.

"El baile es lo mío, pero el canto me cuesta cantidad", advertía casi como una profecía Betsy en el clip de presentación previo a su actuación en el escenario del programa.

"La afinación hoy faltó"

Tras interpretar "Que le den candela", todos los jurados coincidieron en la falta de afinación de Betsy.

La primera en entregar su evaluación fue la actriz Javiera Contador. "Hay un tema en la afinación... Lo que me pasa a mí, desde la vereda de la actuación, es que yo creo que hay que jugársela. Vi tu inseguridad, porque entraste como cañón... y a la primera letrita no se escuchaba", dijo.

"El '¡Azúcar!' te salió muy bien definitivamente, pero sí siento que en general estuviste cantando en otro tono. No estabas realmente en el tono de la canción, pero bueno quizá no es lo tuyo la canción", opinó Beto Cuevas.

Mega

"La afinación hoy faltó", le dijo Oscar Mediavilla. "La afinación hoy no vino, la dejaste en tu casa y tendría que haberla traído. Eso es una de las cosas que más te desmotivan al analizar a un cantante... Creo que has hecho lo que pudiste, pero no alcanzó".

A pesar de esto, Betsy dijo haber disfrutado su presentación.

"The Covers" se emite los días viernes y domingo a las 22:30 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

Todo sobre The Covers Mega