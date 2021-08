Este jueves se emitió el cuarto capítulo de #PobreNovio, la nueva teleserie de Mega. La entrega comenzó con Santiago (Etienne Bobenrieth) asegurando en una conferencia de prensa que no volvería con Pamela (Francisca Walker), ya que esta formaba parte de su pasado.

El reencuentro de Santiago y Pamela

La declaración no cayó del todo bien en la "novia fugitiva", quien comenzó a revisar las redes sociales del "Pobre Novio" y a molestarse con los comentarios que varias mujeres le dejaron a su expareja.

A raíz de esto, Pamela decide contactar a "Chago" para preguntarle sobre su repentina fama y preguntarle si se podían juntar. Dudoso, y pese a la oposición de su familia, Santiago finalmente acepta.

Te puede interesar Clasificatorias Qatar 2022: Conoce el horario de los partidos de "La Roja" en la fecha triple de septiembre

Piden ley corta al Gobierno para pagar IFE de 100% en septiembre: "En 24 horas este Congreso despacha ese proyecto"

Asaltante muere tras ser atropellado por conductor del Transantiago al que quería robar: el chofer fue apuñalado

"Me rompiste el corazón"

Es así que ambos se juntan en un café en donde Pamela da las razonas para haber escapado de su matrimonio. "Lo admito 'Chago', yo sé que me equivoqué. O sea, no sé si me equivoqué. Yo sé que lo que hice estuvo mal ya, pero... Yo me enamoré del Arturo, me enamoré de él. No quería que pasara, pero pasó 'po'", le dice.

Mega

"¿Te enamoraste de Arturo?... ¿Te enamoraste de él, de su plata, a ver?... Me rompiste el corazón", le replica Santiago visiblemente afectado.

"¿Qué 'pretendí' Pamela? 'Llegai' aquí al café vestida toda bonita a decirme que te enamoraste de otro. ¿Me 'podí' decir de qué me sirve eso a mí?", le cuestiona "Chago" a quien fuera su pareja.

"Bueno Santi 'pa' que 'sepai' la verdad 'po'. Tú todavía me 'preocupai', tú me 'importai' y siempre me 'vai' a importar. Todo lo que tú 'hagai', de verdad. La cuestión es que ya no te amo no más 'po'", contesta Pamela. "Entonces déjame tranquilo. No necesito que 'recordí' 40 veces que ya no me 'querí'", dice "Chago".

Finalmente, Santiago le dice a Pamela que con la rifa su intención es olvidarla. "¿'Sabí' lo que pretendo?... Olvidarte Pamela, eso es lo que pretendo".

Todo sobre Pobre Novio

Todo sobre Teleseries Mega