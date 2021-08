"No tienes para qué olvidarme": Revisa el adelanto del quinto capítulo de #PobreNovio

Este viernes se estrena el quinto capítulo de #PobreNovio, la nueva teleserie de Mega en donde se muestran las aventuras de un hombre que ha sido abandonado en el altar, ya que su mujer ha preferido marcharse con alguien mucho mayor.

En el avance del próximo capítulo, se conocerán más detalles de la reunión que Santiago (Etienne Bobenrieth) mantuvo con Pamela (Francisca Walker). En el encuentro, ella le asegura que la rifa que se le ha propuesto a él "no le conviene". Incluso le manifiesta: "No tienes para qué olvidarme". ¿Acaso Pamela aún no olvida a su exnovio?

Sin embargo, la cita entre ambos tendrá consecuencias, ya que se viralizará una fotografía de ellos dos juntos, lo que desatará el enojo de Eduardo (Diego Muñoz), porque podría hacer fracasar la rifa.

Vilma (Carolina Arregui), en tanto, le comentará a Arturo (Héctor Noguera) que su actual novia se ha reencontrado con Santiago, generando su sorpresa.

Pero Arturo también tiene otros problemas de los que preocuparse. Su salud ha empeorado, sin embargo, no está dispuesto a perder su estilo de vida. Él prefiere disfrutar hasta el último día y no quiere que nadie lo haga cambiar de parecer.

Por otro lado, César (Claudio Arredondo) recurre a los recuerdos de la adolescencia para intentar que Betty (Sigrid Alegría) y Vilma se reconcilien. ¿Acaso podrán dejar atrás sus diferencias por culpa de sus hijos y retomar su amistad?

En tanto, Marco (Alfred Borner) cada vez se acerca más a Génesis (Nathalie Vera), quien le agradece el cuaderno de recetas de su madre que él le ha prestado. ¿Logrará conquistar su corazón?

