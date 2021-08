La exreina de belleza Cecilia Bolocco sigue haciendo de las suyas en redes sociales, ya que cada día sorprende con nuevas confesiones o chascarros que dan de qué hablar.

Es su cuenta de Instagram el lugar que la diva chilena ha elegido como plataforma para continuar vigente, luego de alejarse de la televisión.

Esta semana, sin ir más lejos, Bolocco reveló una anécdota que vivió la noche en que ganó la corona de Miss Universo, en 1987, durante una conversación que mantuvo con el cantante nacional Dani Ride a través de un live de Instagram.

"Me sentí tan ridícula"

“A mí me pasó una cosa... Es bien terrible lo que voy a decir. Espantoso. Me da vergüenza contarlo”, comenzó señalando Cecilia en medio de la conversación.

La blonda recordó que al momento de ser coronada como Miss Universo, sintió una "gran emoción", pero que luego, cuando "me pasan las flores y empiezo a caminar y a hacer así (hace el gesto de saludar con sus manos), y empiezo a mirar y digo: ‘¿qué estoy haciendo, qué es esto?’”, sostuvo.

Bolocco recordó que "me sentí tan ridícula" en esa oportunidad. "Te lo juro, qué absurdo esto. Después le decía 'gracias' al jurado, pero en ese momento pasó por mi cabeza decir: ‘chuta, qué fuerte’. Porque pensaba que era importante ganar, pero había dejado de soñar con ello”, relató.

De acuerdo a sus palabras, durante la competencia adquirió un comportamiento más relajado, ajeno a la presión típica de esa clase de certámenes, prefiriendo compartir con sus compañeras en vez de generar rivalidades.

“Cuando uno se libera de esa meta, puede actuar de manera mucho más libre”, reflexionó Cecilia, no obstante, una vez que ganó la corona, la presión regresó: "En el momento en el que gané, me vino esa sensación de 'qué es ser Miss Universo. Nunca me lo había preguntado'".

Revisa el momento (a partir del minuto 37:25)

