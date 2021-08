Este miércoles se emitió el tercer capítulo de #PobreNovio, la nueva teleserie de Mega. En este episodio la audiencia finalmente pudo conocer la decisión de Santiago (Etienne Bobenrieth) acerca de participar en la rifa en la que pretende encontrar el amor tras ser abandonado en el altar por Pamela (Francisca Walker).

"¡Acepté ser el novio de Chile!"

Luego de enterarse de que el hombre que le quitó a Pamela, Arturo (Héctor Noguera), es el padre de Francisca (Montserrat Ballerin), Santiago finalmente decidió "rifarse" para encontrar nuevamente el amor.

Pero la confesión de Francisca no le cayó nada bien a Eduardo (Diego Muñoz), quien le insistió a Santiago que pensara en la oferta que le puede traer grandes beneficios económicos, pese a que este último ya había aceptado. "No tengo nada que pensar, porque ya acepté. ¡Acepté ser el novio de Chile!", le comunica Santiago.

Posteriormente "Chago" le da la noticia a su familia, aunque no todos parecen quedar muy contentos. "Mamita, papá, hermanito... ¡Me rifo!", les anuncia Santiago para el pesar de su madre Vilma (Carolina Arregui).

"Mi amorcito lindo por favor no. Por favor no haga tonteras. Es que no haga tonteras mi amor, las personas no se andan rifando por la vida, mi amor. Después te 'vai' a arrepentir mi amorcito lindo", le cuestiona Vilma.

"Mamita escúcheme. Yo ya lo pensé bien y no me están obligando a hacer nada", le asegura Santiago. "¿'Estái' seguro?", le pregunta Vilma. "Sí. Estoy seguro. Confíe en mí", le dice finalmente el "Pobre Novio" antes de firmar el contrato para rifarse.

Apoyo de madre

Más adelante madre e hijo tienen una conversación luego de que Santiago tuviera una pesadilla con el día de la rifa, y en el que veía a Pamela como la ganadora de esta.

Tras los nuevos cuestionamientos de Vilma, el joven le dice: "Por primera vez siento que estoy tomando una decisión que es mía. ¿Me entiende? Una decisión media chiflada, pero que es mía".

Vilma concuerda en que la decisión de su hijo es "bien chiflada", ya que la vida no funciona así y es probable que no encuentre el amor en medio de la rifa, pero a pesar de esto, la mujer le da su apoyo. "Tú tomaste esta decisión, ¿Verdad? Es tú decisión. ¿Sabí cuánto yo te quiero?... Bueno, ahí voy a estar", le dice Vilma para terminar en un abrazo con su hijo.

