Hugh Jackman respondió a rumores sobre aparición como "Wolverine" en películas de Marvel

ETC TV

Hugh Jackman debutó como Logan, alias "Wolverine", en la adaptación de X-Men de 2000, convirtiéndose rápidamente en el personaje feroz que resonó en el público y se convirtió en un elemento básico de la franquicia de X-Men, apareciendo en las secuelas X2 y X-Men: The Last Stand. Esas películas adaptaban su complicada y tumultuosa relación con Jean Grey (Famke Janssen).

El personaje luego protagonizaría tres películas en solitario de Wolverine, X-Men Origins: Wolverine y The Wolverine. También apareció en X-Men: Days of Future Past antes de protagonizar su última película en solitario, Logan, una adaptación del arco de cómics de Old Man Logan y posiblemente la más querida de las películas de X-Men.

Lamentablemente, el personaje falleció en la esa cinta, aparentemente señalando el final de una era, pero el actor recientemente avivó las especulaciones de que su icónico personaje podría aparecer en el MCU. Ahora, sin embargo, parece que puede que no sea el caso.

¿Qué dijo Jackman?

En una entrevista con SR promocionando su próxima película Reminiscence, se le preguntó si volvería o no al papel de Wolverine en el MCU. Al final, el actor dice que el papel está en su pasado. Jackman expresó lo agradecido que está por el papel de Wolverine, señalando su relación con el presidente de Marvel, Kevin Feige, como indicativo de cuán impactante ha sido el personaje en su vida y en la de los demás.

Finalmente, dice que si bien el personaje fue "el papel de su vida", ese capítulo aparentemente está cerrado: "Está en mi pasado, hombre. No se lo digas a nadie, ¿de acuerdo? Permítanme decirles una cosa más. Porque como dije eso, no pasa un día en el que no esté increíblemente agradecido por haber sido parte de ese Universo MCU. Particularmente estar allí al principio y verlo. Ver a Kevin Feige pasar de ser un asistente a un productor y un compañero mío, a donde está hoy. Y ese fue el papel de su vida.

Por lo tanto, no quiero que la gente sienta que cuando digo que he terminado, es algo simplista. Fue uno de los grandes capítulos de mi vida".

¿Cameo en Deadpool 3?

Con Marvel introduciendo el multiverso en la Fase 4 del MCU, parecía más que posible que Jackman pudiera estar haciendo una aparición en la mega-franquicia. De hecho, con el propio mutante de Ryan Reynolds, Deadpool, viniendo de 20th Century Fox al MCU, parecía que el personaje ciertamente podría abrirse camino también.

El regreso de uno de los héroes en pantalla más icónicos de Marvel parecería contrario a eso. Sin embargo, Marvel nunca debe ser subestimado y nunca debe descartarse un cameo o un guiño al personaje de Jackman.

Encuentra más información en ETC TV.

View this post on Instagram A post shared by ETCTV‼️ (@etctvoficial)

Todo sobre Marvel