Ruth Gamarra se defiende de críticas por supuestos comentarios machistas: "Soy todo lo contrario"

La modelo Ruth Gamarra recibió duras críticas por parte de los usuarios de redes sociales tras su participación en el programa "La Divina Comida", en donde realizó comentarios que fueron calificados como machistas.

En dicha ocasión, la exchica "Mekano" señaló: "Tengo que admitir que tengo algunos pensamientos machistas y estoy de acuerdo en algunas cosas con el machismo“.

“Por ejemplo, a mí sí me gusta servirle a mi marido. Me gusta que la mujer sirva, que la mujer cocine, levantar los platos. Eso viene de mi mamá”, fueron parte de sus declaraciones y por las cuales recibió fuertes cuestionamientos.

Ruth se defendió

Debido a lo anterior, la modelo sacó la voz en una entrevista con LUN y se defendió, asegurando que en el programa no pudo ahondar en su punto de vista.

“No pude hablar más, porque se quedaron con la idea de que yo era una mujer machista, y soy todo lo contrario”, expresó.

En esa línea, comentó “no creo que sea ser machista regalonear a tu pareja, más cuando él también te puede regalonear”.

Gamarra insistió en no ser una mujer machista, sino que cree en “la reciprocidad del amor”, ya que “si veo que mi pareja llega tarde, cansado, hace frío, ¿cómo no lo voy a esperar con un plato caliente? Es casi sentido común. Él también haría eso por mí", sostuvo.

Además, manifestó que hoy "la línea se volvió muy delgada entre ser o no ser machista. Por ejemplo, si a mi pareja le gusta un plato que hago y me lo pide, ¿por qué no se lo voy a hacer, si él me invita a comer a mi restaurante favorito? ¿O por qué no ponerme una lencería linda y esperarlo si yo también disfruto de eso?", declaró la exchica Mekano durante la entrevista.

"Para mí es solo dar amor en detalles como esos, no es ser sometida”, indicó, agregando que “soy súper pro los derechos de la mujer que tienen que ver con la independencia y la libertad de proceder en todo aspecto”.

Todo sobre Famosos chilenos

Todo sobre Mekano