De "Verdades Ocultas" a "#PobreNovio": Conoce a la actriz que regresa a las teleseries de Mega

Este lunes 9 de agosto se estrena el esperado primer capítulo de la nueva teleserie vespertina "#PobreNovio", que tiene entre su elenco rostros conocidos y, también, debutantes en el género.

Una de las actrices que se sumará a la ficción es María José Necochea, quien también fue parte del elenco de "Verdades Ocultas" durante dos temporadas, antes del salto temporal de 25 años que hoy vemos en pantallas.

En la exitosa producción, Necochea encarno a Angélica Barraza, esposa de Samuel y rival de Eliana, la icónica villana de la trama.

Su personaje en "#PobreNovio"

En su cuenta de Instagram, María José ha compartido algunos videos e imágenes que muestran el "backstage" o el detrás de escenas de la nueva teleserie, adelantando algunas cosas que podremos ver en la historia.

"Aquí presento a Mónica Olavarría, mi nuevo personaje en #PobreNovio", escribió la actriz en una publicación, donde aparece luciendo el look que tendrá en este nuevo proyecto laboral.

En la misma línea, hizo un llamado a sus seguidores a ver la teleserie: "Con este nuevo desafío, chiquillada, no se la pueden perder, necesitamos tanto reírnos y respirar, que estoy segura esta nueva teleserie de las 20 hrs, sacará más de una carcajada y los sorprenderá".

Necochea también es recordada por el rol que tuvo en la exitosa teleserie "El Circo de Las Montini", donde hace 18 años dio vida a uno de los personajes más queridos: "Dayana Andrea Marín".

En conversación con Página 7, agradeció la posibilidad de participar nuevamente en una teleserie de Mega que, a diferencia de su paso por "Verdades Ocultas", esta vez estará presente desde el primer capítulo.

"Ha sido hermoso estar desde la entrega de personajes, reunión de look y proceso creativo en general desde cero. No estaba en una teleserie desde el comienzo, en el elenco estable, desde 'Viuda Alegre', en TVN, y de verdad me siento dichosa”, reconoció.

