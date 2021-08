Sin rastros del iraní que inspiró la película "La Terminal" tras vivir 18 años en un aeropuerto

Un misterio rodea la historia de Mehran Karimi Nasseri, también conocido como Sir Alfred, quien durante 18 años vivió en el aeropuerto internacional Charles de Gaulle de París.

Desde agosto de 1988 hasta julio de 2006 fue un “refugiado” habitando esas instalaciones y su historia inspiró la película “La Terminal” (2004), protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Steven Spielberg, recuerda el diario El Universal de México.

Por problemas de salud, en el año 2006 fue llevado a un hospital y en 2007 salió finalmente de los pasillos del aeropuerto parisino para vivir en el centro de acogida de la organización internacional Emmaús, en la capital francesa, pero desde entonces no se ha sabido nada más de él.

Mehran Karimi Nasseri es el “pasajero” que más tiempo ha pasado dentro de un aeropuerto. Muchas personas se quedan involuntariamente en estos espacios cuando sus vuelos son cancelados, pero nadie logra establecerse durante tantos años.

En realidad, este ciudadano iraní se convirtió en un pasajero sin destino porque su plan era viajar a Londres, "pero me rechazaron la entrada porque no tenía pasaporte”, contó al diario El Mundo.

