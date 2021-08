La modelo e influencer, María José "Coté" López, es una de las chilenas más seguidas en su plataforma de Instagram, la cual utiliza para mostrar sus emprendimientos y también sus aventuras familiares.

El pasado fin de semana, Coté subió una coqueta publicación que provocó las risas de sus seguidores. Resulta que la esposa de Luis "Mago" Jiménez, mostró a sus fans cuál es la parte de su cuerpo que ella considera es la mejor que tiene, y también su marido.

En una imagen donde aparece apoyada de perfil sobre un mesón, utilizando ajustada ropa negra, la rubia escribió al pie: "Siempre dicen que uno tiene que mostrar 'lo mejor de sí'. Luis (Jiménez) siempre me dice que lo mejor de mí es mi poto así que, obediente, vengo a mostrar".

Lo que causó risas de sus fanáticos fue lo que dijo al cierre, puesto que aseguró que no está dispuesta a que la gente conozca la parte del cuerpo que más aprecia ella de Luis.

"Yo ni cag... les digo qué es lo mejor de él. Imagínense venga acá a mostrarlo también", sentenció, logrando varios comentarios y mensajes.

"Así no se vale pos Coté", "que muestre algo Luis", "qué coqueta", "muy linda te ves", "esperaremos la magia del Mago", se puede leer en el posteo.

Revisa la publicación:

View this post on Instagram A post shared by 💛🧡💚💙💜✨Coté López✨CLo💜💛💚💙🧡 (@cotelopezm)

¿Cómo se conoció con Luis Jiménez?

Hace un tiempo, Coté contó a sus seguidores cómo fue que nació el amor entre ella y el "Mago", sorprendiendo con detalles no sabidos anteriormente.

La influencer reveló que "él me llamó por teléfono cuando estaba con la Selección y de ahí tenía que venir de vacaciones. Así que cuando llegó a Chile nos juntamos y fuimos al cine. Esa fue nuestra primera cita de amor".

Allí comenzó la relación amorosa de ambos, la cual se ha mantenido durante más de 10 años y de la que han nacido cuatro hijos.

Por otra parte, confesó que comenzó "muy chica" con los procedimiento estéticos, revelando que "se me ocurrió ponerme un relleno (en los labios) que la cuestión nunca salió, entonces me tuve que hacer no sé cuantas cirugías (...) Es que me cortaban por dentro para sacar la silicona, o no sé, la cuestión que me pusieron".

