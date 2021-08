Lo que se sabe de la nueva película de la protagonista de "Anne With an E" de Netflix

Amybeth McNulty acaparó la atención de los televidentes con su deslumbrante actuación en la serie de Netflix “Anne With an E”. Su talento la posicionó como una de las estrellas juveniles del momento. Ahora la actriz participará en la nueva película llamada “All My Puny Sorrows”.

La cinta está escrita y dirigida por Michael McGowan, basada en el Best-Seller de la escritora canadiense Miriam Toews, y narra la historia de dos hermanas: una es concertista de piano con fama mundial, mientras la otra mantiene una lucha por el amor y la vida, según describe Deadline.

El estreno del filme está agendado para el mes de septiembre de este año y se realizará en el Festival Internacional de Cine de Toronto, reveló el sitio Spoiler. Entre el reparto principal de actores que acompañan a McNulty, destacan Sarah Gadon, Alison Pill, Mare Winningham y Donal Logue.

Actriz de “Anne With an E” tendrá papel secundario

Aunque no se saben mayores detalles del largometraje y del papel que interpretará la famosa actriz, de 19 años, se conoce que su personaje llevará por nombre “Nora” y ocupará un lugar secundario en la historia.

Además de su participación en esta nueva producción, la actriz de “Anne With an E” tiene otros proyectos en marcha que verán la luz próximamente, entre ellos se cuenta otro largometraje titulado “Maternal", que grabó en el año 2020.

Y, por si fuera poco, la talentosa tendrá una importante intervención en la cuarta temporada de la exitosa serie “Stranger Things”, también de Netflix, que se estrenará en 2022.

Otra trabajo que ya se encuentra disponible es “Black Medicine”, un thriller criminal y psicológico donde Amybeth McNulty da vida “Áine”, una adolescente con problemas que es perseguida por una cirujana del mercado negro y un mafioso, describe el diario The Guardian.

