Madre de Daniela Nicolás lanza crítica a los ex de su hija: "Tiene un imán con los pasteles"

Hace unas semanas, la actriz e influencer Daniela Nicolás hizo noticia luego que ella confirmara que tuvo un romance con el viudo de Javiera Suárez, el médico Cristián Arriagada.

Si bien en primera instancia él lo nego, tras Daniela comentar su relación, Arriagada no tuvo más opción que asumir que mantuvo durante unos meses un vínculo con ella, ganándose críticas por haberlo desmentido al principio.

En un programa de TV+, la madre de la actriz, Lupe, comentó sobre esta situación en forma indirecta, señalando una certera crítica a todos los ex que ha tenido su retoña.

"Tiene un imán con los pasteles"

De entrada, lanzó que Daniela "no tiene muy buen ojo. Tiene un imán con los pasteles y no se lo merece. Es una buena niña y me da rabia inclusive", revelando que incluso en ocasiones ha actuado de "suegra metiche" en algunas relaciones que ha tenido, pero que actualmente aprendió que esa no es la forma.

"He ido aprendiendo que entre más uno se pone en el medio es peor", manifestó, añadiendo que actualmente lo que hace es tratar "de darle consejos" a su hija, "pero me han llamado y la he embarrado", puesto que en ocasiones incluso son las parejas de Daniela los que se contactan con ella.

La exparticipante del Miss Universo 2021 tras escuchar atentamente a su madre, señaló que "es una tierna por querer defenderme, pero yo puedo mandar a la punta del cerro a los niños".

De hecho, recordó que Lupe en dos ocasiones se ha entrometido en sus relaciones, y en una de estas, "me defendió tanto que se fue al extremo, como que le dijo, 'poco hombre, eres una vergüenza, ándate a la punta del cerro'", comentó.

Allí la madre tomó la palabra y sentenció que bajo su punto de vista, era necesario que interviniera. "Me arrepiento de meterme en su vida a veces porque está grande, pero no me arrepiento nunca de lo que les he dicho", remató.

