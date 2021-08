Filtran primeras imágenes de Christian Bale como el villano de nueva película de Thor

La película Thor: Love and Thunder traerá de vuelta al Dios del Trueno junto a los Guardianes de la Galaxia después de embarcarse en diversas aventuras por el espacio.

Aunque no se sabe mucho de la trama, sí que se confirmó que adaptaría el arco de los cómics en el que Jane Foster porta el Mjolnir y se convierte en la nueva Diosa del Trueno.

Por otro lado, también se confirmó hace un tiempo que Christian Bale forma parte del reparto encarnando al villano de la película, que no es otro que Gorr el Dios carnicero.

Si bien todavía no se le había visto al actor caracterizado ya podemos tener un primer vistazo a través de las nuevas fotos filtradas.

Mira las fotos:

The first look at Christian Bale as Gorr the God Butcher in Thor: Love and Thunder!



Filming has resumed in Malibu



(via Daily Mail) pic.twitter.com/2RHo4zG1VJ