Un rumor relacionado a los actores y actrices no solo de Chile, sino de todo el mundo, es que cuando se topan con sus fanáticos no suelen ser de lo más simpáticos.

Frente a esto, Jorge Zabaleta en un reciente live de Instagram, defendió a su gremio y aseguró que ellos tienen todo el "derecho a ser hueo... desagradables", causando el rechazo de su colega Mariana Loyola, quien fuertemente discrepó de su opinión.

"No. Nadie tiene derecho a ser desagradable, sobre todo cuando trabajas en equipo", aseguró Loyola, quien ha compartido en algunas teleseries con Zabaleta.

"Me cargan esos actores"

Él defendió su punto aseverando que como actores "trabajamos con las emociones, con miles de cosas. Y después nos vamos con las emociones para la casa". Pero en vez de conseguir comprensión de su colega, solo recibió más rechazo.

"No, ¡qué lata! No. Me cargan esos actores, me carga, me carga esa onda. No. Eso es latero", señaló Mariana, e imitó a algunos actores que cuando salen de trabajar dicen: "‘Estoy súper afectado...'".

Finalmente, sí coincidieron en que la esencia misma de sus carreras, que está fuertemente ligada a su emocionalidad, puede pasar la cuenta en el diario vivir y ambos comentaron que sí, eso es "un poco latero".

Jorge Zabaleta cuando tenía 14 años

Hace un tiempo atrás, el actor Jorge Zabaleta sorprendió a todos sus seguidoras y seguidores al publicar en sus redes sociales una fotografía cuando tan solo era una adolescente.

En sus historias de Instagram, el chileno publicó una foto donde se le puede ver cuando era un adolescente de 14 años, luciendo una camisa cuadrillé con la mano en su boca.

El registro sorprendió a sus seguidores, puesto que el parecido que tiene con su hijo Raimundo es innegable para muchos.

Jorge Zabaleta a los 14 años

El hijo de Zabaleta:

