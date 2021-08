No es tu internet: Usuarios reportan problemas con Instagram

Durante la tarde de este lunes 2 de agosto, usuarios de la red social Instagram comenzaron a reportar errores al utilizar la plataforma. Hasta el momento se desconoce si es global, pues no todos han sido afectados por las dificultades del sistema.

Gran parte del público acudió a Twitter para informar sobre lo sucedido, remarcando que la aplicación lanza errores a la hora de actualizar el feed o de realizar publicaciones.

En tanto, uno de los mensajes que más se ha repetido es "limitamos la frecuencia con la que puedes realizar ciertas acciones en Instagram para proteger a nuestra comunidad. Avísanos si crees que cometimos un error".

Desde el sitio DownDetector, que reporta problemas con los servidores de diversas redes sociales, indicaron un alza de reportes de errores cerca de las 16.30 horas de Chile.

Hasta el momento, desde Instagram, que es propiedad de Facebook Inc., no han reportado las causas del problema.

No… no estás hackeado.

No… no es Pegasus.

No… no te bloquearon.



Simplemente👇🏻:#InstagramDown 🤷🏼‍♂️



A nivel mundial. pic.twitter.com/QPI4s1miU6