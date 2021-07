"Tuve un pequeño infarto": Bob Odenkirk reaparece tras desplomarse grabando "Better Call Saul"

Tras más de un día de mantener a sus fanáticos en vilo, Bob Odenkirk finalmente retomó su actividad en redes sociales, y lo hizo para contar detalles sobre lo sucedido luego de que fue sehospitalizado de urgencia tras sufrir un colapso mientras rodaba la popular serie de televisión "Better Call Saul", en Nuevo México, Estados Unidos.

La publicación de entretenimiento TMZ aseguró que el actor "cayó" en el set el martes 27 de julio y fue "inmediatamente rodeado por miembros del equipo que llamaron a una ambulancia".

Posteriormente, su excompañero de elenco en "Breaking Bad", Bryan Cranston, pidió que receran por su salud, generando aún más inquietud entre los seguidores del artista.

En su cuenta de Twitter, el intérprete envió dos mensajes, agradeciendo por el cariño recibido y comentando qué fue lo que sucedió. “Hola. Soy Bob. Gracias. A mi familia y amigos que han estado conmigo esta semana. Y por la efusión de amor de todos los que expresaron preocupación por mí. Es abrumador. Pero siento el amor y significa mucho”, manifestó primero.

Posteriormente agregó que “tuve un pequeño infarto. Pero voy a estar bien gracias a Rosa Estrada y a los médicos que supieron arreglar la obstrucción sin cirugía. Además, el apoyo y la ayuda de AMC y SONY durante todo este proceso ha sido de un nivel superior. Voy a tomarme un tiempo para recuperarme, pero volveré pronto”.

Hi. It's Bob. Thank you. To my family and friends who have surrounded me this week. And for the outpouring of love from everyone who expressed concern and care for me. It’s overwhelming. But I feel the love and it means so much.

I had a small heart attack. But I'm going to be ok thanks to Rosa Estrada and the doctors who knew how to fix the blockage without surgery.

Also, AMC and SONYs support and help throughout this has been next-level. I'm going to take a beat to recover but I'll be back soon.