Un capítulo lleno de revelaciones e incómodas situaciones se pudo ver este viernes 30 de julio en "Verdades Ocultas", la teleserie que cumplió 4 años en pantalla este mes.

Y es que Julieta (Javiera Díaz de Valdés), le contó a su expareja, Tomás (Cristián Campos), que se encuentra iniciando una relación amorosa, nada más ni nada menos, que con su hijo, Benjamín (Gabriel Urzúa).

La joven se cansó de guardar el "secreto" del incipiente romance que está naciendo entre ellos, y decidió enfrentar directamente a su ahora suegro, todo para provocarle celos.

Recordemos que ella no está interesada realmente en Benjamín, sino que lo usa para que Tomás se ponga celoso y eventualmente le pida volver con ella, consciente de que el médico está realmente enamorado de ella hace mucho tiempo.

"Déjate de hablar estupideces"

"Benjamín es un hombre, y lo nuestro va en serio. Yo no quería que te enteraras de esta manera, pero estoy aburrida de las mentiras y a mí me gusta ir de frente. Benjamín y yo estamos empezando una hermosa relación", le dijo Julieta a Tomás, que incrédulo y, al mismo tiempo furioso, no le creyó nada de sus palabras.

"¿A qué cabeza enferma se le puede ocurrir algo así, cómo puedes inventar esa estupidez? Déjate de hablar estupideces, Benjamín jamás haría una cosa así", le respondió él, quien no quiso creer la verdad de su expareja.

Tomás al escuchar a Julieta

"Superaste todos tus límites", le terminó de decir, y le prohibió que se acercara a él y que repitiera lo de su relación. En redes sociales los fanáticos de "Verdades Ocultas" festinaron con el momento, puesto que el plan que tenía Julieta en su mente, quien esperaba que Tomás hirviera en celos, no resultó.

papa e hijos se comieron a la misma mina #VerdadesOcultas pic.twitter.com/6dvInqPxVI — gootdaa🏳️‍🌈 || lvs tutti ♡ (@Gootdamn1) July 30, 2021

Pobre Benja, todo manipulado desde chiquito, deberían meter a una psicóloga y que se quede con ella y así lo terapee #VerdadesOcultas — taN (@Tiquismiquiski) July 30, 2021

La imbécil de la Julieta pensó que Tontomas se iba a rendir a sus pies cuando le contara lo del Beja jajaja ESTÚPIDA!!!#VerdadesOcultas pic.twitter.com/hkSECOBrkL — ~Marce~ (@marce_zuniga_m) July 30, 2021

Definitivamente la Julieta está de patio #VerdadesOcultas #VerdadesOcultas25años — Silvia Ficca (@Syficca) July 30, 2021

Omg Julieta se dio cuenta que su plan no funcionó. Sorprendámonos #VerdadesOcultas — Caro⁷ (梦菲) (@feifei__art) July 30, 2021

¿Dónde y cuando ver "Verdades Ocultas"?

Será solo cosa de capítulos para que Tomás vea juntos a Julieta y su hijo Benjamín, lo que confirmará lo que él no quiso creer. Para saber cuál sera su reacción, hay que ver "Verdades Ocultas", de lunes a viernes a partir de las 15:30 horas, justo después de Meganoticias Actualiza.

En caso que te hayas perdido el capítulo, lo puedes revivir en el canal oficial de Mega en YouTube, donde además es posible encontrar contenido extra de la teleserie, como avances de capitulos venideros y las mejores escenas.

