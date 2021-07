Kenita y su reencuentro con Giuliana Sotela: "Los primeros minutos fueron angustiantes"

Un reencuentro de aquellos se dio este 2021 en la pantalla chica, puesto que un programa puso en competencia a dos exesposas de Marcelo "Chino" Ríos y, además, a la hija mayor de este.

Esto porque Giuliana Sotela y la hija que tuvo con el tenista, Constanza, compartieron frente a frente en un concurso culinario con Kenita Larraín.

La exmodelo chilena, que actualmente está casada con un empresario local y es madre de una niña, conversó con un programa del canal Zona Latina para contar cómo se dio el encuentro entre las tres, y si hubo tensiones cuando se vieron primeramente.

"La vida nos da una oportunidad"

Lo anterior porque Kenita confesó que ella no sabía cuando le ofrecieron el programa, que estaría participando Giuliana. "Fue una sorpresa, porque me invitaron y después me enteré de los participantes que estaban. Pero también fue una oportunidad, porque estaba todo muy tenso, así que van a ver lo que empieza a pasar, que es súper emocionante".

"El año 2005 con Giuliana sí quedaron las relaciones súper tensas y es como volver a revivir eso", añadió, pero insitió en que todo se trató de una "experiencia emocionante" que no esperaba a estas alturas de su vida.

Añadió que siempre había sentido "que lo tenía súper solucionado. Pero ahí se van a dar cuenta que no lo tenía tan solucionado como pensaba. Y Giuliana me hizo el mismo comentario, entonces siento que la vida nos da una oportunidad".

"Al principio me quedé un poco en silencio y se me vinieron todas esas imágenes, todo el pasado. Y después, cuando ya pasaron unos minutos, siento que en la vida siempre que ocurre algo tiene una razón. Los primeros minutos fueron más angustiantes y después fue 'por algo me está pasando esto'", agregó.

Su relación con Constanza Ríos

En el programa también se topó con Constanza, la hija mayor de su exesposo Marcelo Ríos, a quien Larraín confesó que la última vez que la vio, "tenía tres años (...) la dejé de ver y hoy llega una mujer estupenda, regia, grande y yo la miraba. Impactante. Y ahí uno se da cuenta, con lo grande que está, cómo pasa el tiempo".

"Yo en ese momento no tenía hijos, era mi sueño ser madre y Constanza era una niña muy linda. Yo tengo unos recuerdos preciosos de ella, cariñosa, entonces siempre que me pidieron que estuviera ahí y la cuidara fue así. Y ahora verla, reencontrarme después de tantos años y verla tan grande, tan linda, me impactó muchísimo", cerró.

