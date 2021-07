Dani Nicolás tras filtrarse romance con Cristián Arriagada: "No imaginan el daño que provocan"

Durante esta jornada Daniela Nicolás confirmó que sí tuvo un romance con el viudo de Javiera Suárez, Cristián Arriagada.

Una relación que terminó en mayo y que los dos involucrados mantuvieron en secreto durante todo el tiempo que estuvieron juntos. De acuerdo al testimonio de ella, ambos mantuvieron un vínculo amoroso desde fines del año pasado hasta el mes anteriormente mencionado.

De hecho, fue un programa de farándula el que esta semana dio a conocer la relación, lo que "empujó" a que Daniela entregara sus declaraciones a un diario de circulación nacional.

"No se imaginan el daño que provocan"

Durante esta jornada y tras hacerse virales sus declaraciones, la joven hizo sus descargos contra los responsables que dieron a conocer su romance.

En su cuenta de Twitter escribió un hilo, en el cual partió señalando que "cuando una persona por más que sea pública, cuida y protege su vida privada, debería haber un tema de respeto ahí. No por salir en la tele tienen derecho a meterse en temas de los que yo no hablo porque los guardo para mí".

Continuó diciendo que "tengo una familia, amigos y entorno que no me gusta exponer, y eso debería ser respetado. Soy persona igual que todos y me merezco ese derecho".

"No se imaginan el daño que provocan metiéndose en la vida personal de uno", remató, logrando decenas de 'likes' y comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.

