"Ambas me gustan": Cata Palacios impacta al mostrar fotos antes y después de "arreglarse"

La cantante y actriz Catalina Palacios es una de las influencers chilenas más seguidas en Instagram, plataforma que utiliza para subir fotos y videos de ella para conectar con sus fanáticos.

Esta semana, la recordada participante de "Mekano" subió dos imágenes suyas a sus redes sociales, mostrando cómo se ve "arreglada" y en otra completamente al natural.

En las dos destacan sus abultados labios, los cuales hace un tiempo confesó que se sometió a un procedimiento estético para rellenarlos con ácido hialurónico, con el objetivo de que se vieran más grandes.

"Ambas me gustan"

En la descripción escribió una sentida reflexión sobre el amor propio, que sacó aplausos por parte de sus fanáticos que compartieron sus palabras.

"Ambas soy yo, arreglada y no arreglada, y aunque una me representa más en esencia que la otra, ambas me gustan", se puede leer en el posteo.

"Me encantan ambas", "te ves increíble", "eres muy linda", "te pasaste", "me encantó", "demasiado bella", "luces demasiado bien", se puede leer en la sección de comentarios.

Cabe destacar que a Catalina Palacios la podremos ver próximamente como participante de "The Covers: Tributo a las Estrellas", imitando a grandes cantantes de la escena nacional e internacional.

