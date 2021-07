Vocalista de Limp Bizkit reaparece en Instagram con radical cambio de look

Fred Durst, el lider y vocalista de la banda estadounidense Limp Bizkit, reapareció en redes sociales luciendo un radical cambio de look.

El oriundo de Gastonia, en Carolina del Norte, actualmente tiene 50 años y subió la fotografía su cuenta de Instagram junto a la leyenda “thinking about you 70” (pensando en ti 70's).

El posteo, ya suma más de 44 mil likes y los fanáticos de Fred Durst no quedaron indiferentes ante el cambio de look e incluso lo compararon con Bon Jovi.

"¿Alguien más ve un pequeño parecido con Bon Jovi?", "esto realmente me duele el alma", "lindo cabello", "te ves bien", fueron algunos de los comentarios.

Lollapalooza 2021

La banda de nu metal y rap metal estadounidense Limp Bizkit, será parte de la versión 2021 del Lollapalooza de Estados Unidos.

El evento se realizará desde el jueves 29 de julio hasta el domingo 1 de agosto en el Grank Park, de Chicago.

Según el lineup del festival, Limp Bizkit pisará el escenario el próximo sábado 31 de julio.

Limp Bizkit saltó a la fama en junio de 1999 con su disco "Significant Other", sin embargo su consolidación llegó en el año 2000 con "Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water", que incluía "Take a Look Around", sencillo quue fue parte de la banda sonora de la película Misión Imposible II.

