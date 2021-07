Un divertido momento se dio durante esta mañana en "Mucho Gusto", y todo debido al atuendo con el que decidió presentarse el conductor del matinal, José Antonio Neme.

Resulta que el periodista se colocó unas botas que destaron las burlas de su colega en el estudio, Diana Bolocco, quien al comenzar exigió al director del matinal que enfocara el calzado de Neme.

"¿El príncipe Harry?"

"¿Qué significa eso? Déjame ir a mirar si está lloviendo afuera", señalo Bolocco, pensando que eran botas de agua, siendo corregida por José Antonio, quien le dijo que no son de ese estilo, y posteriormente defendió su elección contando una infidencia vivida con el director del programa hace días atrás.

"Había una reunión, terminé mi peguita (...) y me voy, paso por al lado de una reunión con el director. Me acerco y llegaron todos blancos... el director me toma de la mano y me dice, 'esto te lo vamos a decir con todo el respeto. Nosotros te respetamos, tienes un estilo y todo, pero te voy a pedir como director visual que hay cosas que tú no te puedes poner en la tele'", comentó.

Esto se dio puesto que Neme decidió utilizar un polerón con un tigre, que no gustó a los productores del espacio. "Ahora te estás poniendo cosas muy conservadoras", cerró Diana, desatando las risas en el estudio.

Y en las historias de Instagram, Bolocco también "molestó" a su compañero. Grabándolo de pies a cabeza, la hermana de Cecilia lanzó: "Oh Dios mío. ¿Quién es, el príncipe Harry o José Antonio Neme?".

"Tengo unos renos atrás, estábamos ahí con los renos, me demoré 30 minutos de Balmoral para acá", comentó él, recibiendo como respuesta de la animadora: "Después de esas botas, no tienes derecho para criticar las mías de Xuxa".

