"Superman & Lois": Nueva serie ya está disponible en HBO Max

Desde la llegada de HBO Max a Latinoamérica el pasado 29 de junio, el público ha podido disfrutar de una gran variedad de contenidos que ofrece el servicio de streaming en su catálogo.

Uno de los nuevos estrenos de la plataforma es la serie “Superman & Lois”, la cual ya está disponible desde este jueves 22 de julio.

Después de años de enfrentarse a super villanos megalómanos, monstruos que causan estragos en Metrópolis e invasores alienígenas que intentan acabar con la raza humana, el superhéroe más famoso del mundo, el hombre de acero, conocido como Clark Kent (Tyler Hoechlin) y la periodista de cómics más famosa, Lois Lane (Elizabeth Tulloch) se enfrentan cara a cara con uno de sus mayores desafíos: lidiar con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser padres que trabajan en la sociedad actual.

HBO Max

Además de Hoechlin (Teen Wolf) y Tulloch (Grimm), “Superman & Lois” está protagonizada por Erik Valdez (Graceland), Jordan Elsas (Little Fires Everywhere), Alex Garfin, Inde Navarette (13 Reasons Why), Wole Parks (All American) y Adam Rayner (Mistresses), con Dylan Walsh (Nip/Tuck) y Emmanuelle Chriqui (Entourage).

Basado en los personajes de DC creados por Jerry Siegel y Joe Shuster, “Superman & Lois” fue desarrollado por Greg Berlanti (Arrow, The Flash, Batwoman, Supergirl) y Tod Helbing (The Flash, Black Sails), quien es productor ejecutivo junto a Sarah Schechter (All American, Riverdale) y Geoff Johns (Titans, Stargirl de DC, Wonder Woman).

Revisa el tráiler de la serie

