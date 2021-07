"No me representa": Valentina Roth envía mensaje a sus seguidores con respecto al cuerpo

¿Qué pasó?

Sin duda que Valentina Roth ya no es la misma de antes. Ha dejado atrás las polémicas que la convirtieron en una de las chicas insignes de la farándula más dura, aquella que reinó en décadas pasadas.

Y al mismo tiempo que ha decidido dejar atrás su rebelde comportamiento, ahora también ha manifestado querer someterse a un nuevo cambio, como parte de un anhelo que tiene desde hace tiempo.

"Siento que no me representa"

La bailarina utilizó su cuenta de Instagram para manifestarle a sus más de 700 mil seguidores su intención de borrar todos los tatuajes de su brazo derecho.

A través de una fotografía, en donde se le ve con un peto rosado y mostrando su tonificado abdomen, Roth exhibió el brazo que tanta incomodidad le genera y que se encuentra cubierto de diferentes imágenes y textos grabados en tinta.

"¿Les puedo contar un secreto?, porque obvio que no saldrá de acá", comenzó señalando la exchica Rojo. "Bueno, me quiero borrar toda esa manga que me tatué en el brazo", expresó.

Valentina aseguró que "no me representa absolutamente nada. Me lo hice en una etapa que no quiero ni acordarme".

Además, comentó que esta situación le genera malestar, al punto que "ni uso poleras manga corta, siempre me tapo el tatuaje y ni bikini uso".

Finalmente, la deportista entregó una reflexión en su mensaje: "Espero que les sirva a muchas personas. Antes de tatuarse piénsenlo 17380829020181 veces, por favor (sic)".

