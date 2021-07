Duerme 5 horas al día: Priscilla Vargas cuenta los secretos de su rutina diaria

Cada mañana de lunes a viernes, a partir de las 5:45 de la mañana, la periodista Priscilla Vargas inicia transmisiones en Mega, informando a la audiencia de las principales noticias de la madrugada.

Una labor que la hace levantarse cada día a las 4:15 am, y no suple las horas de sueño con siestas o descansos durante el día. A LUN la presentadora le comentó cómo logra su objetivo día a día.

La rutina de Priscilla Vargas

Asegura que esto no es algo nuevo para ella. "Llevo 20 años en el mismo horario. Cuando partí me levantaba a las 5 AM, porque entraba a trabajar a las 6:30". Añade que debido a la creación de los programas previos a las noticias, tuvo que ajustar sus horarios para entrar aún más temprano.

"Llego al canal a las 5:15 porque voy al aire a las 5:45 con "Meganoticias Amanece". Tengo media hora para arreglarme y salir como lechuga", complementa.

¿A qué hora se duerme entonces? No antes de que terminen las noticias de la noche, que comienzan a las 21 horas. "Tengo que quedarme con lo último para no estar tan desenchufada y tener lo más fresco en la mañana. Terminan las noticias, apago la tele y cierro los ojos, aunque no tenga sueño", confiesa.

Durante el día, asegura que trata "de dormir siesta, pero no me da. Puedo cuando las cabras chicas no tienen tareas o no tengo que ir a buscarlas a alguna actividad. Yo apoyo la cabeza en la almohada y empiezo a soñar, puedo dormir en una silla o con la cabeza apoyada en la mesa, (pero) siempre tengo algo doméstico que hacer. Con suerte duermo una vez cada dos semanas".

Eso sí, durante el fin de semana "recupera" las horas de sueño de la semana. "Yo no tengo reloj biológico, jamás me he despertado a las 4 de la mañana un fin de semana, duermo hasta las 11 de la mañana y las niñas de chicas saben que yo madrugo y son respetuosas con el sueño de la mamá".

Lo único que le "preocupa" sobre su rutina, es que una vez leyó que la gente que amanece muy temprano, envejece más rápido. Aunque cuando se mira al espejo, siente que cada día está "mejor". "No me siento avejentada", remata.

