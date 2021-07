Estas son las aplicaciones por las cuales WhatsApp puede suspender tu cuenta

Desde hace tiempo, WhatsApp ha intentado mejorar sus condiciones de privacidad, para evitar que los usuarios sufran problemas el utilizar la plataforma de mensajería instantánea. Por esto, han sido estrictos a la hora de evitar cualquier problema o filtración que pueda ocurrir.

Esto funciona tanto para la empresa como para los usuarios, quienes al comenzar a utilizar la aplicación, se suscriben a los "Términos y condiciones de uso", algo que si bien no muchas veces es leído, si es clave a la hora de aplicar sanciones.

De hecho, la plataforma que forma parte del conglomerado de Facebook, también podría suspender o incluso cancelar una cuenta si detecta comportamientos sospechosos de la misma.

¿Cuáles son las aplicaciones por las que podrían suspender tu cuenta?

En su blog oficial, WhatsApp da cuenta de que existen "aplicaciones no admitidas", las cuales pueden llevar a una suspensión temporal, lo cual es avisado mediante un mensaje al interior de la app.

"Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", indicaron.

Estas son las aplicaciones por las que te podrían suspender:

WhatsApp Plus

WhatsApp GB

Apps "que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro"

De acuerdo a la empresa, "estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad".

¿Cómo instalar WhatsApp?

Para descargar la aplicación de manera oficial, puedes ingresar en los siguientes links de acuerdo al sistema operativo que utilice tu teléfono.

¿Cómo descargar WhatsApp Web?

