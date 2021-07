Este fin de semana miles de cubanos salieron a las calles, protestando por la situación sanitaria en la que se encuentra el país, que ha visto un aumento exponencial de casos de coronavirus durante estos últimos días.

La modelo Lisandra Silva, quien proviene del país caribeño, no quiso quedar ajena a las movilizaciones sociales y mediante redes sociales envió diferentes mensajes de apoyo a sus compatriotas.

Lisandra apoya movilizaciones sociales

Usando su cuenta de Instagram, subió varias historias. En la primera se puede leer: "Mi pueblo está muriendo de hambre, enfermedad y opresión. Eso no es nuevo, está pasando hace más de 60 años. Pero ahora se sabe, ahora está alzando su voz, ahora mi pueblo está en la voz de las calles, ahora con el Internet se está haciendo viral".

Luego subió otro mensaje en donde indica que los cubanos "no tienen armas, no tienen ni palos ni piedras, no tienen ni carteles, porque no hay papel, coño. Pero tienen voz. SOS Cuba".

Primera historia de Lisandra Silva

Posteriormente, cuestionó al actual presidente de su país natal, Miguel Díaz-Canel, señalando que "no entiendo por qué una persona que no ha sido electa puede ser líder de un país. Un país que no lo quiere, el poder está en la gente, un líder sin pueblo que lo siga no es nadie".

"Democracia para mi país. Mi país tiene derecho a elegir a su presidente, no tiene comida, agua, medicina, libertad. Basta. Cubanos, ustedes tienen el poder".

Lisandra Silva cuestiona al presidente de Cuba

Famosos apoyan protestas sociales

Bajo las etiquetas "#SOSCuba", #SOSMatanzas" o "#SalvemosCuba", entre otras, se multiplican en las redes sociales los llamados de socorro, pero también los reclamos al gobierno para que facilite el envío de donativos desde el exterior.

"¡Mundo, Cuba necesita de tu ayuda!", clamó en Twitter el famoso dúo Gente de Zona, integrado por los reguetoneros Randy Malcom y Alexander Delgado.

El llamado de "SOS Cuba" de la dupla fue compartido en esa red social por otros reconocidos artistas de la región, como Daddy Yankee, Becky G, Natti Natasha, Ricardo Montaner y el cantante René Pérez (Residente de Calle 13), entre otros.

