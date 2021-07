Quilicura nombra hija ilustre a exparticipante de "Calle 7" hospitalizada por un tumor cerebral

Esta semana, la familia de la exparticipante de "Calle 7", Scarlett Ortega, decidió quitarle la asistencia respiratoria a la joven de 27 años, afectada desde hace años por un tumor cerebral.

Una hecho que dejó conmocionados a los usuarios en redes sociales, quienes recordaban a Ortega principalmente por su gran talento frente al canto.

El reconocimiento de Quilicura

Frente a este difícil momento, la municipalidad de Quilicura, comuna de donde es oriunda Scarlett, decidió homanajearla con un importante título.

Así lo comunicó su familia en en el Instagram de la joven, anunciando que el mencionado municipio la nombro como la nueva "hija ilustre" de la comuna.

"Queremos agradecer profundamente este homenaje, así como también las muestras de apoyo y cariño constante para con nuestra Scarlett y familia. Es impresionante ver cómo logró marcar la vida de tantas personas", se puede leer en la publicación que logró decenas de comentarios de felicitaciones de sus seguidores.

"Se lo merece", "qué lindo", "felicidades a Scarlett", son parte de los comentarios que se pueden leer en el posteo.

Revisa la publicación

Su lucha contra el tumor

Hace 5 años atrás, Scarlett comenzó con sus problemas de salud cuando vivía en Argentina, país en el cual trabajaba en una compañía de teatro musical.

En ese año, su madre comentó que allá la cantante "empezó con malestares estomacales, nunca de la cabeza. Tenía vómitos y náuseas". Con esos síntomas, un neurólogo le recomendó hacerse una resonancia nuclear, encontrando así el tumor que le provocó el deterioro en su organismo.

Ya de regreso en Chile, a principios de 2018, se le hizo un drenaje cerebral debido a que había desarrollado una hidrocefalia, y posteriormente se le operó el ependimoma. Sin embargo, su situación no mejoró y tuvo que ser intervenida en dos ocasiones posteriores, el 30 de julio y el 3 de agosto.

Intentos que solamente fueron en vano, ya que su salud solo siguió empeorando con el paso de los días. "No se sostiene en pie, no habla, de la cara solo mueve los ojos y debe alimentarse con sondas, ya que no puede alimentarse sola ni tragar", añadía su madre en ese entonces.

