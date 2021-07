Mila Correa está de alta tras contagiarse de Covid-19: "Si esto no me la ganó, nada me la gana"

Mila Correa, exparticipante de "Amor A Prueba" de Mega estuvo 10 días internada por el coronavirus, luchando por su vida. Ya desde su casa, recibió el alta médica.

"Tengo secuelas físicas", señaló en conversación con LUN. "Ahora recién estoy hablando. La semana pasada no me salía la voz y me cansaba hasta hablar. Las secuelas tienen que ver más con la fragilidad que te dejan las quimioterapias", agregó.

No obstante, es optimista en su pronóstico pese a aún tener poca fuerza por las consecuencias del coronavirus y del cáncer: "La fuerza no viene del cuerpo, sino que de la mente y esa la tengo con toda la fuerza".

Estado del cáncer

Recuperada del coronavirus, ahora se está centrando en la recuperación del cáncer de mamas que la afecta desde el año pasado.

"Estoy con exámenes previos a la visita a a la doctora para la preparación de la cirugía. Todavía no sabemos que dirán esos exámenes, porque la evolución del cáncer siempree es un misterio", dijo la chica reality.

"Si las quimioterapias resultaron y el tumor se achicó, podrían operarlo, pero es un paso a paso", contó.

Contagio de coronavirus

La exparticipante del reality de Mega, "Amor a prueba", Mila Correa, quien se encuentra luchando desde el 2020 contra el cáncer de mamas, expuso a través de redes sociales su estado de salud hace unas semanas y su evolución conta el Covid-19.

En su cuenta de Instagram compartió una imagen desde un recinto médico, en la cual aparece recostada sobre un catre clínico recibiendo asistencia por parte del personal de salud.