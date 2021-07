"A pesar de la distancia": Hija mayor del "Chino" Ríos revela cómo se lleva con su padre

La hija mayor de Marcelo "Chino" Ríos, Constanza Ríos Sotela, se encuentra en Chile desde hace algunas semanas debido a un proyecto laboral en la televisión local.

Este es el primer trabajo en la pantalla chica que como adulta Constanza asumió, y participará junto a su madre, la recordada modelo costarricense Giuliana Sotela.

En una conversación con el medio El Mercurio, la joven productora musical de profesión entregó detalles de lo que será su incursión en el espacio televisivo, en donde deberá demostrar todos sus dotes culinarios.

"Nos llevamos bien"

De entrada, comentó que aceptó la oferta porque "vi esta oportunidad como un desafío para aprender a cocinar y también como una oportunidad de venir a Chile". Pese a que creció y tiene residencia habitual en Costa Rica, aseguró que se siente "muy conectada con este país".

Durante estas semanas ha estado aprovechando de recorrer algunos sectores del país, respetando las medidas existentes por el coronavirus. "Cuando era pequeña y venía a ver a mi papá no teníamos mucho tiempo", recordó.

Al ser consultada sobre qué le dijo el "Chino" al ella informarle que estará en la televisión chilena, en un programa que reúne a dos exesposas del extenista, Giuliana y Kenita Larraín, señaló que su padre no le expresó ningún reparo.

"No me dijo mucho de esta participación, entonces, yo creo que eso significa que está de acuerdo... Si no estuviera de acuerdo habría dicho de todo", enfatizó "Coni".

Pese a que esta conversación no fue tan distendida, señaló que con su padre "nos llevamos bien, a pesar de la distancia", aunque hizo hincapié en que algunas declaraciones que ha hecho el "Chino" no las comparte del todo.

"No es fácil para mí como su hija ver que se refiere, a veces, a temas que chocan con mis valores", remató Constanza, que durante las próximas semanas debutará en la TV chilena.

Todo sobre Marcelo Ríos

Todo sobre Famosos chilenos