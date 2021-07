"Hoy duele": El desgarrador mensaje de la viuda de Nick Cordero a un año de la muerte del actor

A un año de la muerte del actor de "La ley y el orden", Nick Cordero, su esposa, Amanda Kloots, decidió rendirle un sentido homenaje mediante redes sociales.

Recordemos que Cordero falleció el 5 de julio del 2020, tras una larga lucha contra el coronavirus, el cual lo mantuvo intubado durante semanas y que, incluso, provocó que le amputaran una pierna.

"Gracias por ser nuestro ángel de la guarda"

Amanda Kloots subió un video a su cuenta de Instagram, compuesto por fotos del actor en diferentes momentos de su vida.

Al pie de la publicación comenzó escribiendo: "Hoy duele, no hay otra forma de evitarlo. Hace un año nos dejaste y te convertiste en nuestro ángel en el cielo".

Siguió diciendo que "estabas rodeado de tanto amor y Led Zeppelin tocando en Spotify, sin duda fue obra tuya, no mía. Lo que pasó fue impensable, perderte fue mi mayor miedo. Solía decirte todo el tiempo: 'No te atrevas a ir a ningún lado. Si te perdiera, no sé qué haría'".

"No ha habido un día este año en el que no hayas sido extrañado, pensado o hablado de ti. Gracias por ser nuestro ángel de la guarda, por enviarme señales, por ser mi DJ en el cielo", añadió, hablando también en nombre del pequeño hijo que tuvieron, hoy de dos años, valorando que a pesar del poco tiempo juntos, estos fueron muy importantes en su vida.

"Sé que estás a solo 2 pulgadas de distancia. Solo pasamos unos pocos años juntos, pero estuvieron llenos de mucho amor, risas, aventuras, sueños, cambio y crecimiento. Fue mi 'era Nick' y la tendré para siempre", aseguró, colocando al final parte de una canción dedicada al actor.

Celebridades del mundo del espectáculo como Ashley Tisdale, Jennifer Love Hewitt, Sheryl Sandberg, Sarah Michelle Gellar, Mark McGrath y Sharon Osbourne, le dejaron sentidos mensajes de condolencia y ánimo.

Mira la publicación

