Gonzalo Jara desmiente a Roksana Luengo: "Nunca he abandonado a mis hijos"

El defensor chileno, Gonzalo Jara, quien ahora es seleccionado del Club Tijuana de México, desmintió las acusaciones de su exesposa, Roksana Luengo, luego de asegurar que Jara había descuidado a sus hijos.

En conversación con Las Últimas Noticias, declaró que no pretende entrar en una “guerra”, pero que con esta situación los más perjudicados han sido sus hijos y familia.

"Esas cosas duelen, tengo todos los comprobantes de los pagos que se han realizado y me corresponden. Eso está en manos de mi abogado. No es cierto que haya descuidado a mis hijos", declaró el futbolista.

"Soy un futbolista profesional y sé que tengo que mantener a mis hijos, pero por razones profesionales me he visto obligado a estar fuera de Chile. Y en cuanto a no poder verlos, es netamente porque estoy viviendo en México", continuó Jara.

Sobre las acusaciones de Luengo, declaró no estar victimizándose respecto a los hechos. “Estas situaciones tan delicadas hay que tratarlas con cuidado. Es una lástima toda esta situación porque los más perjudicados son los niños”, agregó Jara.

"No quiero que mis hijos piensen que mi silencio es porque no me importan", declaró.

Sobre si se comunica con sus hijos, aseguró: "Hablo con ellos en la medida que la diferencia de horario y su madre lo permiten. Encuentro inaceptable que alguien no hable con sus hijos".

Demanda por pensión

Respecto a la acusación de demanda por pensión alimenticia, a la cual Jara no asistió, declaró que no pudo por temas de trabajo. “Estaba jugando los últimos partidos acá en mi club de México. Mi abogado está al tanto de todo”, aseguró.

"Nunca les he dejado de entregar casa, colegio, alimentación, salud y amor. Eso no tiene precio para mí. Ahora estoy hablando como Gonzalo Jara y no como el deportista que todos conocen. Insisto, nunca dejaré abandonados a mis hijos. Al menos eso me enseñaron mis padres", concluyó el deportista.