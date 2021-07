“Pies descalzos” es el gran éxito con el que Shakira consiguió el reconocimiento internacional. La barranquillera, de gran melena en color azabache y menuda silueta que se dio a conocer hace más de 30 años, es considerada una de las cantantes más bellas.

¿Quién no se maravilló con la silueta de la joven que movía sus caderas de manera única y difícil de copiar? Millones de fans admiran a la colombiana y sucumben ante sus encantos, ante una mujer que supo alcanzar la fama siendo muy joven y superando el estigma de ser latina.

Pero esa belleza que hoy presume a sus 44 años, aunque se muestra sin maquillaje y al natural, en parte tendría algunos “arreglos” estéticos realizados a su rostro y hasta a su figura.

Las cirugías que cambiaron a Shakira

Todas las celebridades del mundo del entretenimiento sucumben ante el poder del cambio que ofrecen las cirugías estéticas. Y Shakira no sería la excepción. La cantante que conserva el rostro más fresco de la música, habría recurrido en el pasado a la magia del bisturí.

Según el portal de Terra, la figura de la madre de los hijos de Gerard Piqué fue analizada en el programa español “Viva la Vida”, donde se habló que la carismática artista invirtió la exorbitante suma de más de 76 mil dólares en su paso por el quirófano.

La presentadora del espacio, Emma García, afirma que la cantante retocó su aspecto sin caer en la exageración.

En la actualidad, su figura estilizada es sinónimo de éxito, pues en cada presentación su belleza, la manera en que baila y su calidad vocal son parte del sello de sus conciertos.

Los cambios que llevan más a la comparación se deben a que Shakira comenzó su carrera siendo muy joven, por lo que el paso de los años indudablemente es un factor de las diferencias. Sin embargo, con las imágenes del pasado se pueden enumerar trabajos como un diseño de sonrisa y la colocación de carillas para obtener una boca perfecta.

La intérprete de “Waka Waka” también se habría realizado una rinoplastia. Su nariz luce más perfilada que en el pasado, para un mejor conjunto de sus delicadas facciones.

La revista Semana se pliega a la afirmación de que el rostro redondo de la artista fue modificado para hacerlo más alargado. Según una experta en cirugías, Ana Vergara, la cantante recurrió a un perfilamiento facial, pues “ella era muy cachetona”. Mencionó la probabilidad de que se haya realizado el procedimiento de moda: la bichectomia, que permite refinar la cara a través del retiro de las bolas de bichat.

Los expertos del programa español mencionan que la apariencia natural del abdomen y la cintura de Shakira, después del nacimiento de sus dos hijos Sasha y Milan, resulta imposible. Por lo tanto insisten en que se realizó varias liposucciones para eliminar esos “excesos” luego de sus dos embarazos.

“Muchas de las curvaturas que tiene son imposibles de manera natural a pesar del deporte”, explicó el especialista al afirmar que el retiro de grasa fue en muslos y caderas, publicó el diario As al hablar del mismo programa.

Lo mismo pasó con un supuesto aumento de sus glúteos, que lucen más definidos y con mayor volumen, si nos vamos a las instantáneas del pasado; área de su cuerpo que llama más la atención en sus admiradores cuando luce sus outfits de conciertos.

Y al hablar de su secreto de la juventud, Shakira asegura que no tiene tiempo para asistir a realizarse tratamientos de belleza en su rostro. Pero lo entendidos aseguran que los años no pasan en vano, por lo que es indudable que se haya sometido a filtraciones con ácido hialurónico, combinado con inyecciones de bótox para eliminar las arrugas que no posee a su edad.

Todo sobre Shakira

Todo sobre Famosos