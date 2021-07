Pamela Díaz reconoce que salió con Nico Massú: "Se portó muy caballero conmigo"

Confirmó un viejo rumor farandulero. La conductora de televisión Pamela Díaz reveló que, hace algunos años, tuvo citas con el destacado tenista chileno Nicolás Massú.

"La Fiera" reconoció en un programa de TV+ haber tenido "muy buena onda" con el medallista olímpico, obteniendo como respuesta de uno de los panelistas del programa, Daniel "Huevo" Fuenzalida, que "él siempre estuvo enamorado de ti".

"Se portó muy caballero"

Resulta que una vez, en un local nocturno en donde cada uno había salido con sus amigos, el grupo con el que ella fue vivió una incómoda situación, que Nico Massú no dudó en afrontar.

"Yo lo adoro porque él conmigo se portó muy bien en un carrete. Se portó muy caballero conmigo. Conversamos ahí y nos caímos muy bien", evitando contestar si hubo algo más que una charla en dicho encuentro.

Además, reconoció que una vez salió con el extenista, aunque no con intenciones de algo romántico. "Yo estaba en otra y cuando estoy en pareja soy como los caballos", queriendo decir que está solo enfocada en la persona con la que se encuentra.

¿Se casa Pamela Díaz?

Pamela, por otra parte, recientemente se refirió a la posibilidad de contraer matrimonio nuevamente, esta vez, posiblemente, con su actual pareja, Jean Philippe Cretton.

Recordemos que la chilena ya se ha casado dos veces antes en su vida, primero con el exfutbolista Manuel Neira, con quien estuvo durante 11 años y nacieron sus dos hijos mayores, Trinidad y Mateo.

Y en 2017 se casó con el empresario ligado al rubro de las prótesis médicas, Fernando Téllez, con quien tuvo a su hija menor, Pascuala, separándose de él en 2019.

En un programa del canal TV+, "La Fiera", sentenció, para sorpresa de sus compañeros del panel, que "me encantaría casarme muchas veces". "Yo creo que ahora igual me voy a casar", insistió, dando a entender que con Jean Philippe podría eventualmente contraer el vínculo civil.

La morena fue enfática en anticipar que eso pasará "cuando me pidan matrimonio... No sé cuándo me lo va a pedir", tirándole una "indirecta" a su pololo, con quien lleva poco más de un año en pareja.

